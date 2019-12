Stand: 11.12.2019 21:16 Uhr

Nordwestbahn unter Druck: Verträge auf der Kippe

Seit mehr als zwei Jahren gibt es Kritik an der Nordwestbahn: verspätete Bahnen, Zugausfälle. Ein häufiger Grund für nicht pünktliche Fahrten ist fehlendes Personal. Am Mittwochabend gab es in Wilhelmshaven deshalb einen Krisengipfel. Der Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband (AWV) Jade hatte Vertreter und Bürgermeister der betroffenen Landkreise Friesland und Wittmund sowie Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) eingeladen. Das Ergebnis: Der Druck auf die Nordwestbahn erhöht sich. Ohne schnelle Verbesserungen im Bahnbetrieb stünden die Verträge mit dem Unternehmen auf der Kippe, hieß es in Wilhelmshaven. Bis Ende März würden deutliche Veränderungen erwartet, ansonsten könne es eine Abmahnung an den Konzern Transdev geben - es wäre bereits die zweite. Das Unternehmen könnte dann von künftigen Ausschreibungen ausgeschlossen werden. Die Nordwestbahn ist ein Tochterunternehmen von Transdev.

Videos 01:25 NDR Info Nordwestbahn: Arbeitgeber beklagen Verspätungen NDR Info Bauarbeiten, zu wenig Lokführer, marode Gleise: Immer wieder sind Züge der Nordwestbahn verspätet. Nicht nur bei Pendlern, auch bei den Arbeitgebern in der Region ist der Ärger groß. Video (01:25 min)

AWV: Nur 600 von 20.000 Pendlern fahren Bahn

Eine zuverlässige Bahnanbindung sei zwingend notwendig für die Region mit rund 45.000 Arbeitsplätzen, sagte ein Sprecher des AWV Jade. 20.000 Pendler seien dort täglich unterwegs. Lediglich 600 von ihnen nutzten die Bahn, weil sie diese für äußerst unzuverlässig hielten.

Laut Nordwestbahn liegen Probleme in der Infrastruktur

Bei der Nordwestbahn, die vermutlich ab Ende 2021 das S-Bahn-Netz in der Region Hannover übernimmt, sieht man die Deutsche Bahn AG als Betreiberin des Streckennetzes in der Pflicht. Die Ursache für verspätete Züge liege in der Bahn-Infrastruktur begründet, heißt es. Unter anderem seien Signale, Bahnübergänge und Weichen häufig gestört.

Die Nordwestbahn bedient Strecken zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven sowie Bremen und Osnabrück. Das Unternehmen äußerte sich am Abend nicht zum Krisengipfel.

