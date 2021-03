Nordseetrip an Ostern: Tagesgäste nein - Dauercamper ja Stand: 31.03.2021 10:00 Uhr Die Dauercamper kommen an die Küste. Auf Campingplätzen in Hooksiel und Schilling in der Gemeinde Wangerland (Landkreis Friesland) sind schon bis zu 1.000 Langzeitgäste eingezogen.

Das entspreche etwa der Hälfte der Stellplätze, sagte Ingo Kruse von der Wangerland Touristik-Gesellschaft. Er geht davon aus, dass die Dauercamping-Flächen bis Ostern belegt sein werden. Während touristische Übernachtungen laut niedersächsischer Corona-Verordnung weiterhin verboten sind, dürfen Dauercamper in ihren Wohnwagen übernachten. Ohne Tests und Nachverfolgungs-Möglichkeiten geht jedoch nicht. Wer anreist, muss einen aktuellen negativen Abstrich vorweisen und die luca-App benutzen. Es gebe ein striktes Hygienekonzept, dessen Einhaltung kontrolliert werde, so Kruse.

Gemeinden appellieren, auf Tagesausflüge zu verzichten

Tourismusverbände an der Nordseeküste und auf den Ostfriesischen Inseln erwarten an den Ostertagen aber trotz aller Beschränkungen des öffentlichen Lebens Tagestouristen und Zweitwohnungsbesitzer. Norderneys Bürgermeister Frank Ulrichs (SPD) appellierte in einer Mitteilung an Tagesgäste, die Insel zu meiden. Seit Anfang der Woche werde im Hafen kontrolliert. Der Landkreis Cuxhaven untersagte in bestimmten Gebieten den Tagestourismus zu Ostern ganz.

