Norden-Norddeich bekommt feste Station für Rettungsflüge

Der kleine Flugplatz in Norden-Norddeich (Landkreis Aurich) soll eine feste Station für Rettungsflüge bekommen. Das teilte die Fluggesellschaft FLN Frisia-Luftverkehr am Montag mit. Dort sollen künftig Piloten, Notärzte und Notfallsanitäter arbeiten und zu Einsätzen auf die Ostfriesischen Inseln und den Offshore-Windparks in der Nordsee starten. Bis 2024 will das Unternehmen Northern Helicopter (NHC) mit Sitz in Emden auf dem Flugplatz einen neuen Hangar samt Betriebsräumen bauen. Aktuell starten und landen Hubschrauber bereits in Norddeich. Bisher gibt es für die Crews dort aber nur Container.

Schlagwörter zu diesem Artikel Offshore Flugverkehr