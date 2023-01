Norddeich: Seehundstation meldet für 2022 neuen Heuler-Rekord

Stand: 05.01.2023 07:07 Uhr

In der Geburtensaison 2022 kamen zwischen Anfang Mai bis Ende Juli 199 Heuler zur Aufzucht in die Station nach Norddeich (Landkreis Aurich) - so viele wie noch nie.