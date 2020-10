Niedersachsens Innenministerium bestätigt Castor-Transport Stand: 16.10.2020 08:20 Uhr Die Innenministerien von Niedersachsen und Hessen haben bestätigt, dass ein Castor-Transport bevorsteht. Er soll durch Niedersachsen ins südhessische Biblis rollen. Weitere Details nannten sie nicht.

Bei dem hochradioaktiven Atommüll handelt es sich um Material aus der Wiederaufbereitungsanlage Sellafield in England, das im Zwischenlager in Biblis untergebracht werden soll. Atomkraftgegner und Umweltschützer gehen davon aus, dass es sich um sechs Castorbehälter handelt und der Transport Anfang November über den niedersächsischen Hafen Nordenham (Landkreis Wesermarsch) ins Land kommt. Dort soll er auf einen Zug verladen und weitertransportiert werden.

Proteste in Niedersachsen erwartet

Aktivisten haben bereits zu Protesten aufgerufen. Sie führen unter anderem Sicherheitsbedenken an. In dem Zwischenlager beim abgeschalteten Atomkraftwerk Biblis gebe es im Notfall keine Reparaturmöglichkeiten für die bis zu hundert Tonnen schweren Behälter, heißt es. Der Arbeitskreis Wesermarsch fordert Aufklärung darüber, ob die möglichen Transportschiffe geeignet seien. Man beobachte den Hafen in Sellafield und werde umgehend Protestgruppen im Land mit einem sogenannten Castor-Alarm informieren, sobald gesicherte Erkenntnisse über den Transportbeginn vorlägen.

Deutschland muss aufbereiteten Atommüll zurücknehmen

Der in England aufbereitete Atommüll stammt ursprünglich aus deutschen Meilern. Aufgrund internationaler Verträge muss Deutschland den Atommüll aus den Wiederaufbereitungsanlagen zurücknehmen. Bis ein geeignetes Atommüll-Endlager gefunden ist, werden die Behälter in sogenannten Zwischenlagern untergebracht - bis 2011 auch im Landkreis Lüchow-Dannenberg in Gorleben. Dieser Castor-Transport war ursprünglich im Frühjahr angekündigt, wurde wegen der Corona-Pandemie allerdings abgesagt.

