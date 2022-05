Stand: 02.05.2022 08:45 Uhr Niedersachsen: Geflügelpest-Welle weniger heftig als 2020/21

Die Geflügelpest-Welle hat Niedersachsen im vergangenen Winter nicht ganz so heftig erwischt wie ein Jahr zuvor. Seit November gab es insgesamt 30 Ausbrüche, knapp 500.000 Tiere mussten getötet werden. Das war deutlich weniger als im Vorjahr als 1,1 Millionen erkrankte Tiere getötet werden mussten. Nach Angaben der Tierseuchenkasse Niedersachsen lag der erstattete Schaden damals bei der Rekordsumme von 23 Millionen Euro. Nach vorläufigen Zahlen seien es in diesem Jahr 9,5 Millionen Euro. In Niedersachsen sowie bundesweit sie die Branche deutlich geringer von der Tierseuche betroffen gewesen als die Niederlande, Italien und Frankreich.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.05.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft Massentierhaltung