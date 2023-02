Stand: 10.02.2023 11:20 Uhr Niederländer wollen Wasserstoffanlage in Wilhelmshaven bauen

Ein niederländisches Unternehmen für grünen Wasserstoff will einen Standort in Wilhelmshaven gründen. VoltH2 hat sich als zukünftiger Entwickler und Hersteller von Wasserstoff dafür eine Fläche von vier Hektar beim künftigen Energie-Hub auf dem Voslapper Groden reserviert. Das Unternehmen und Niedersachsen Ports haben eine entsprechende Vereinbarung darüber getroffen. Das Unternehmen ist dabei, eine ganze Kette von grünen Wasserstoffanlagen in Europa aufzubauen. Drei bereits in den Niederlanden und eine weitere nun in Wilhelmshaven, weil sich dort die künftige Energiedrehscheibe Deutschlands entwickele, heißt es vom Unternehmen. Die Landesregierung unterstützt das Vorhaben laut Niedersachsens Wirtschaftsminister Lies (SPD).

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 10.02.2023 | 09:30 Uhr