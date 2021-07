Nach Niedersachsen-Pokal per Los: Posse um Loskugeln Stand: 19.07.2021 16:37 Uhr Die Auslosung des Landespokals, die coronabedingt anstelle der Fußballpartien stattfand, hat ein unsportliches Nachspiel. Die Kontrahenten: Niedersächsischer Fußballverband und Loskugel-Unternehmen.

Der Gegenstand: 50 rote, hohle Kunststoffkugeln mit Schraubverschluss in der Mitte, erstanden für einen hohen dreistelligen Eurobetrag. Und so dreht sich dieser Clinch gar nicht um Fußball, sondern vielmehr um die Regeln rund um Kauf, Widerruf, Reklamation und Erstattung. Denn der Niedersächsische Fußballverband (NFV) will die für die Auslosung extra bestellten und auch benutzten Loskugeln nicht bezahlen. Mit einer Beschwerde dazu hat sich das Gelsenkirchener Unternehmens Arts of Elements jetzt direkt an den Deutschen Fußball-Bund (DFB) gewandt. Der NFV widerspricht nicht, was die Bezahlung angeht. Man habe vom Widerrufsrecht gebraucht gemacht und die 50 roten Kunstoff-Kugeln zurückgeschickt - nach der Auslosung am 31. Mai, wie NFV-Sprecher Manfred Finger dem NDR in Niedersachsen sagte. Und nachdem der NFV mehrfach reklamiert und auch einzelne Ersatzkugeln erhalten habe.

Kratzer und abgeblätterte Farbe

Stein oder vielmehr Kugel des Anstoßes aus Sicht des NFV: die mangelhafte Qualität der Losbälle. Denn bereits bei den Probeläufen für die Auslosung habe man Kratzer und an einigen Stellen auch abgeblätterte Farbe festgestellt. Zwei seien sofort zerbrochen, einige hätten sich nur schwer öffnen lassen. So habe man mehr als die Hälfte der Kugeln vorab aussortieren müssen, erzählt Finger. Schließlich hätten sich Kugeln mit Makel bei der Auslosung identifizieren lassen können - ein Problem, zumal das Ganze gefilmt und live im Internet übertragen wurde. "Um das auszuschließen, haben wir nur die elf verwendet, an denen absolut nichts war", betont Finger.

Nur für den einmaligen Gebrauch?

"Loskugeln nachträglich nach ordnungsgemäßer, öffentlich aufgeführter und notariell bestätigter Auslosung mit mehrfachen Einsatz dieser Kugeln zu reklamieren, welche nur für einen einmaligen Einsatz bestellt wurden - ist für uns ein Sachverhalt, welcher in keiner Weise nachvollziehbar und akzeptierbar ist", empört sich Art of Elements in dem Schreiben des Unternehmens an den DFB, aus dem der Sportinformationsdienst (SID) zitiert. Außerdem stellt das Unternehmen die Rechtmäßigkeit der Auslosung des VfL Oldenburg in Frage, wenn die Kugeln laut NFV doch mangelhaft seien.

Auslosung "ordnungsgemäß durchgeführt"

Das wiederum ärgert den NFV. "Die Auslosung zum Niedersachsenpokal wurde aber ausschließlich mit einwandfreien, makellosen Kugeln des Kontingents unter notarieller Aufsicht ordnungsgemäß durchgeführt und ist in keinster Weise zu beanstanden", so der Verband. Und: Selbstverständlich wollte man die Kugeln erneut für Auslosungen anderer Wettbewerbe verwenden. Das sei nun aber aufgrund der mangelhaften Qualität gar nicht möglich. Inzwischen liegt der Fall auf beiden Seiten bei den Anwälten. Ausgang des Rechsstreits offen. Arts of Elements hat sich bisher auf NDR Anfrage nicht geäußert.

Virtueller Niedersachsenpokal - ein Novum

Es war das erste Mal in der Geschichte des Fußballverbandes, dass der Niedersachsenpokal der Amateure nicht auf dem Platz ausgetragen wurde. Wegen der ungewissen Pandemie-Lage hatten sich NFV und die im Wettbewerb verbliebenen Clubs darauf geeinigt, die noch ausstehenden Partien - vom Achtelfinale bis zum Endspiel - per Los zu entscheiden. Denn eine sportliche Ermittlung des Siegers schien bis zum Ende der Meldefrist am 1. Juli fraglich. Schließlich schaffte der VfL Oldenburg per Losentscheid den Sprung in die erste Runde des DFB-Pokals - und zwar bei einer im Internet live übertragenen Ziehung am 31. Mai. Der Oberligist trifft nun am 8. August in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Fortuna Düsseldorf. An die roten Kugeln, mit denen dieses Ereignis für die Oldenburger begonnen hat, wird dann wohl niemand mehr denken.

