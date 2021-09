Nach Motorschaden: "Gorch Fock" geht auf zweite Probefahrt

Stand: 20.09.2021 19:26 Uhr

"Auf ein Neues", heißt es am Dienstag für die "Gorch Fock": Nach der missglückten ersten Probefahrt startet das Segelschulschiff der Marine am Dienstagmittag in Wilhelmshaven zur zweiten Testfahrt.