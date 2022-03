Nach Havarie von Binnenschiff: Weser wieder frei Stand: 13.03.2022 13:12 Uhr Auf der Weser bei Groß Hutbergen (Landkreis Verden) ist am Sonntag ein Binnenschiff auf Grund gelaufen. Die Wasserstraße war zeitweise blockiert. Menschen wurden nicht verletzt.

Das Gütermotorschiff war nach Angaben eines Sprecher der Wasserschutzpolizei Nienburg am Vormittag gegen 10 Uhr auf Grund gelaufen. Die Ursache ist unklar, möglicherweise habe sich bei vorherigem Hochwasser etwas angestaut, auf das das Schiff in Höhe des Bugs traf. In der Folge schlug es quer über den Fluss und blockierte die Wasserstraße zeitweise. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass die Havarie keine Folgen hat. Verletzt wurde niemand, es liefen auch keine Gefahrstoffe aus, so der Sprecher. Das Richtung Bremen fahrende Schiff konnte seine Fahrt am Mittag wieder fortsetzen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.03.2022 | 13:00 Uhr