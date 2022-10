Stand: 12.10.2022 16:59 Uhr Nach Corona-Pause: In Leer ist wieder Gallimarkt

In Leer hat am Mittwoch der 514. Gallimarkt begonnen. Zum größten Volksfest Ostfrieslands werden bis Sonntag rund 500.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. In den vergangenen zwei Jahren war die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Um 11.30 wurde der Markt von Bürgermeister Claus-Peter Horst (parteilos) vor dem Rathaus offiziell eröffnet. Bereits um 6 Uhr morgens hatte zuvor bereits der traditionelle große Viehmarkt begonnen, bei dem noch per Handschlag der Kaufvertrag abgeschlossen wird. 50 Viehhändler aus vielen Teilen Deutschlands waren dazu nach Leer gekommen, insgesamt standen rund 800 Tiere zum Verkauf. Vor allem Kühe und Pferde, aber auch Geflügel und Kaninchen. Der Gallimarkt geht auf das Jahr 1508 zurück. Damals verlieh Grad Edzard der Große dem Flecken Leer das Marktrecht.

VIDEO: Gallimarkt: Ostfrieslands größtes Volksfest startet wieder (3 Min)

