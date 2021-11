Nach Ansturm auf Testzentrum in Leer: Nun 400 Tests täglich Stand: 26.11.2021 14:12 Uhr Seit am Arbeitsplatz die 3G-Regel gilt, gibt es vor den Testzentren wieder lange Schlangen. Im ostfriesischen Leer wurde das einzige Testzentrum vor Ort geradezu überrannt. Das soll nun anders werden.

Ohne Termin und etwas Geduld gehe noch immer nichts, sagt Hennig Kruse, Mitorganisator des Testzentrums, das sich in der Fußgängerzone von Leer befindet. Aber die Lage habe sich etwas entspannt. Das war zuletzt anders. Wegen der langen Warteschlange, Zeitdruck bei den Testwilligen und beim Personal. Da habe so mancher seinen Aggressionen freien Lauf gelassen, wird berichtet.

Weitere Testzentren im Umland

Nun soll es schneller gehen: Das Test-Team wurde vergrößert, der Feierabend noch hinten verschoben - so sollen 400 Tests am Tag möglich sein. Zudem habe der Betreiber bereits Material nachbestellt, damit es trotz Ansturms keinen Engpass gibt, berichtet Mitorganisator Kruse. Er hofft, dass sich die Lage im Landkreis Leer bald weiter entspannt, wenn vor den Toren der Stadt in den Gemeinden Rhauderfehn und Nortmoor weitere Corona-Teststellen öffnen.

