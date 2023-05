Stand: 11.05.2023 07:50 Uhr NABU warnt: Jungvögel in Ruhe lassen

Viele Vogelarten bei uns in der Region sind gerade mit ihrem Nachwuchs beschäftigt. Der Naturschutzbund NABU in Ostfriesland ruft darum dazu auf, Jungvögel unbedingt in Frieden zu lassen. Wenn Küken piepsend am Wegesrand sitzen, sind das laut NABU in den meisten Fällen keine verlassenen, verletzten oder geschwächten Tiere. Viele Vogelarten verließen ihr Nest, bevor sie fliegen können. Die Elterntiere versorgten die Küken auch außerhalb des Nests. Für die kleinen Vögel sei es in der Regel am besten, wenn man sie an Ort und Stelle in der freien Natur lässt, erklärt Jan Fuchs von der NABU-Regionalgeschäftsstelle Ostfriesland. Wer die Tiere mitnimmt, trennt sie von ihren Eltern, aber die Aufzucht von Menschenhand sei selten langfristig erfolgreich. Dass ein Teil der Jungen natürlichen Feinden zum Opfer fällt, sei von der Natur eingeplant, so der NABU.

