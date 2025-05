Bremen: Mann mit Kind auf dem Arm droht Selbstverletzung an

Stand: 14.05.2025 19:19 Uhr

Vor einer Apotheke in Bremen hat es am Mittwochmorgen einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Ein Mann mit einem Kind auf dem Arm hielt sich laut Polizei ein Messer an den Hals. Spezialkräfte rückten an.