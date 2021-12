Nabu-Negativpreis "Dinosaurier des Jahres" geht nach Emden Stand: 27.12.2021 15:38 Uhr Der Naturschutzbund Nabu hat Emden den "Dinosaurier des Jahres" verliehen. Die Naturschützer bemängeln, dass für das Neubaugebiet Conrebbersweg schützenswerte Naturflächen zerstört werden.

In der Stadt sollen auf 50 Hektar Feucht- und Nassgrünland Häuser gebaut werden - obwohl die Fläche laut Nabu fast vollständig unter Schutz steht. Dort leben stark gefährdete Tier- und Pflanzenarten. Mehr als drei Viertel des Gebietes sollen versiegelt werden. Das Bauprojekt sei zudem unsinnig, weil die Bevölkerungzahl der Stadt Emden stagniere und zuletzt sogar unter die Marke von 50.000 Menschen gefallen sei, kritisieren die Naturschützer. Aus ihrer Sicht ist das geplante Neubaugebiet in der ostfriesischen Stadt ein besonders krasses Negativbeispiel. Deshalb wurde es stellvertretend für die Naturzerstörung durch Flächenversiegelung in ganz Deutschland ausgewählt.

Emden will Pendler zum Bleiben bewegen

Die Stadtplaner halten dem entgegen: Gerade weil die Einwohnerzahl stagniere, müsse gebaut werden - etwa um Pendler dauerhaft nach Emden zu locken. Zudem sei die neue Siedlung besonders umweltfreundlich geplant. Fossile Brennstoffe für Heizungen seien verboten, Solaranlagen verpflichtend. Der Nabu allerdings meint, die Stadt könnte auch bestehende Häuser aufstocken oder Baulücken schließen. Auch bereits bestehende Häuser könnten energetisch auf den neuesten Stand gebracht werden.

Preis für "Umweltsauerei" seit 1993

Mit dem "Dinosaurier des Jahres" zeichnet der Nabu seit 1993 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und mittlerweile auch Projekte aus, die sich durch besonders "rückschrittliches Engagement in Sachen Natur- und Umweltschutz" hervortun. Die Stadt Emden ist der 29. Preisträger. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an das Autobahnprojekt A26 Ost.

