Stand: 20.05.2022 21:45 Uhr Motorschaden führt in Edewecht zu Unfall mit acht Verletzten

Bei einem Auffahrunfall auf der B401 in Edewecht (Landkreis Ammerland) sind am Freitag acht Menschen verletzt worden. Laut Polizei kam es zu den Zusammenstößen, nachdem ein Auto mit Motorschaden liegen geblieben war. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 25-jähriger Autofahrer dann in einen vor ihm stehenden Wagen und schob ihn auf das davor stehende Auto. Insgesamt mussten sieben Insassen der Fahrzeuge ins Krankenhaus. Mehrere Verkehrsteilnehmer ignorierten laut Polizei die Vollsperrung auf der Bundesstraße. Sie hätten sich am Steifenwagen "vorbeigequetscht". Es wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.

