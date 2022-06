Stand: 13.06.2022 07:40 Uhr Motorradunfall in Hude: 21-Jährige schwer verletzt

Eine 21-Jährige Motorradfahrerin hat sich am Sonntag in Hude (Landkreis Oldenburg) bei einem Unfall schwer verletzt. Die Frau stürzte auf einer Landstraße und verletzte sich schwer. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Motorradfahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Frau das Motorrad ohne erforderliche Fahrerlaubnis. Sie leitete ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die 21-Jährige ein.

