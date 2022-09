Stand: 09.09.2022 20:37 Uhr Motorradfahrer stürzt bei nasser Fahrbahn - schwer verletzt

Am Freitagnachmittag kam es in Dötlingen/Iserloy im Landkreis Oldenburg zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer. 21-Jährige aus Westerstede stürzte in einer Rechtskurve bei nasser Fahrbahn und kam so nach links von der Fahrbahn ab. Hier stieß er zunächst mit einem Leitpfosten zusammen und rutschte anschließend gegen einen in einer Grundstücksauffahrt stehenden Findling. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Oldenburg gebracht. Eine 17-jährige Mitfahrerin wurde durch die Kollision leicht verletzt. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

