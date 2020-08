Stand: 03.08.2020 16:18 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Motorradfahrer nach Unfall in Lebensgefahr

Bei einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto in Osterholz-Scharmbeck (Landkreis Osterholz) ist ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der 59-Jährige prallte am Montag mit seiner Maschine in die Seite des abbiegenden Autos, wie die Polizei mitteilte. Ersthelfer kümmerten sich um den Mann. Ein Krankenwagen brachte den Verletzten in eine Klinik. Die 53 Jahre alte Autofahrerin und ihre Beifahrerin erlitten einen Schock, blieben aber ansonsten unverletzt.

