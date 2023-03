Milchkuh "India" ist neue "Miss Osfriesland" Stand: 08.03.2023 19:24 Uhr Die schwarzbunte Milchkuh "India" hat am Mittwoch das Rennen um den begehrten Titel "Miss Ostfriesland 2023" in Leer gewonnen. Der Wettbewerb gilt als wichtiges Ereignis für Züchterinnen und Züchter.

Auf so einen Erfolg arbeite man Monate, gar Jahre hin, sagte Landwirt Thomas Rohdemann aus Berumerfehn (Landkreis Aurich). Rohdemann ist Indias Züchter. Sein Tier gilt jetzt als schönste Kuh in ganz Ostfriesland. India habe den besten Körperbau, Gang und Euter, hieß es seitens des Vereins Ostfriesischer Stammviehzüchter (VOST). Der Verein hatte zur 41. Ausgabe der Excellent-Schau nach Leer in der Ostfrieslandhalle geladen.

"Miss Ostfriesland 2023": Rund 100 Kühe waren angetreten

Rund 100 Kühe aus Ostfriesland, Friesland und dem Ammerland waren angetreten. "India" konnte sich gegen alle durchsetzen. Das sei schon eine super tolle Sache, sagte Rohdemann. Auf seinem Hof leben etwa 80 Milchkühe. Mit der Auszeichnung kann er nun für sich und seine Arbeit als Züchter werben.

