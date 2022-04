Mietwucher bei Geflüchteten in Ostfriesland? Stand: 20.04.2022 11:31 Uhr Mehr als 2.500 Euro für eine Wohnung, in der sich neun Personen ein Bad teilen: Ein Unternehmer aus Norden (Landkreis Aurich) hat offenbar horrende Mieten für die Unterbringung Geflüchteter verlangt.

Im ostfriesischen Norden soll der Bauunternehmer laut Informationen des NDR Magazins Panorama 3 Geflüchtete aus der Ukraine dazu gedrängt haben, überteuerte Mietverträge zu unterschreiben. Der Mann soll von verschiedenen Familien, die sich eine Wohnung teilen, jeweils mehrere Hundert Euro Miete verlangt haben - zusammengerechnet sollen es mehr als 2.500 Euro für eine Wohnung sein, in der fünf Kindern und vier Frauen leben.

Sozialämter zahlen Miete für Geflüchtete

Die Miete für geflüchtete Menschen aus der Ukraine wird in der Regel über das örtliche Sozialamt mit der staatlichen Unterstützung für die Geflüchteten verrechnet und gezahlt. So versprach es der Vermieter aus Norden offenbar auch den Ukrainerinnen, denen er für einzelne Zimmer in der gemeinsamen Wohnung jeweils einen Mietvertrag vorlegte. Für ein Gespräch mit dem NDR stand er nicht zu Verfügung.

Bund der Steuerzahler appelliert an Kommunen

Der Bund der Steuerzahler hat nun die Kommunen aufgefordert, Wohnungen für Geflüchtete genauer zu kontrollieren und nicht jeden Mietpreis zu zahlen. Sie dürften nicht davor zurückschrecken, Mietwucher anzuzeigen, sagte der Chef des Steuerzahlerbundes in Niedersachsen, Bernhard Zentgraf. Ob der Landkreis Aurich die überteuerte Miete im Fall von Norden tatsächlich übernimmt, ist noch nicht endgültig geklärt.

