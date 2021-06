Meyer Werft lässt Mitarbeitende über Stellenabbau abstimmen Stand: 05.06.2021 12:22 Uhr Im Streit um die Zukunft der Meyer Werft hat die Geschäftsführung die Belegschaft über das mögliche Szenario eines Stellenabbaus abstimmen lassen. Die Gewerkschaft hält die Umfrage für rechtswidrig.

In einer Online-Umfrage im Anschluss an eine digitale Informationsveranstaltung konnten die Beschäftigten darüber abstimmen, ob die Meyer Werft in Papenburg 660 oder mehr als 1.000 Stellen abbaut. 1.557 Mitarbeitende haben sich nach Angaben der Werft an der Befragung beteiligt. 1.446 von ihnen (93 Prozent) sprachen sich demnach für das von der Werft favorisierte Zukunftspaket aus, den sogenannten Weg A. Dieser sieht den Abbau von rund 660 Stellen vor - inklusive eines Beitrags der restlichen Belegschaft. Dazu gehören bislang 200 unbezahlte Überstunden im Jahr.

Videos 3 Min Corona-Krise: Meyer Werft will offenbar 650 Jobs abbauen Der stillliegende Kreuzfahrt-Tourismus setzt Schiffsbauern zu. Rund 1,2 Milliarden Euro müssen eingespart werden. (22.02.2021) 3 Min

Kritik von Betriebsrat und Gewerkschaft

Der Betriebsrat und die Gewerkschaft halten die Umfrage für rechtswidrig; die Arbeitnehmervertretenden waren bei der Abfrage nicht eingebunden. Ihr Vorschlag, die Stammbelegschaft zu erhalten und dafür den Teil auf der Werft zu verringern, bei dem Arbeiten über Werkverträge erledigt werden, spielte bei der Umfrage keine Rolle. Außerdem hätten sich weniger als die Hälfte der insgesamt 4.200 Werft-Beschäftigten an der Umfrage beteiligt, so die Gewerkschaft.

Betriebsversammlung für kommende Woche geplant

Die Werft habe den Weg der Demokratie verlassen, sagte Thomas Gelder von der IG Metall Leer Papenburg. Mit der Umfrage rufe die Werftspitze gegen den Betriebsrat auf, sagte dessen Vorsitzender Nico Bloem. Der Betriebsrat will für die kommende Woche eine Betriebsversammlung organisieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.06.2021 | 12:00 Uhr