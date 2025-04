Stand: 29.04.2025 09:06 Uhr Verfolgungsfahrt in Loxstedt: Drei Männer auf der Flucht

Die Polizei ist auf der Suche nach drei Männern, die am Montag vor einer Verkehrskontrolle in Loxstedt (Landkreis Cuxhaven) geflohen sind. Anstatt sich kontrollieren zu lassen, habe der Fahrer des silbernen Audis älteren Modells beschleunigt, sagte ein Polizeisprecher. Über das Kennzeichnen stellten die Beamten fest, dass das Auto vor drei Monaten gestohlen worden war. Bei der anschließenden Verfolgungsfahrt bis nach Bexhövede brachte der Fahrer den Angaben zufolge mindestens drei Fußgängerinnen und Fußgänger in Gefahr. "Zwei Frauen konnten nur durch einen Sprung eine Kollision verhindern", so der Sprecher. Die Beamten verloren das Auto zunächst aus den Augen, entdeckten es aber später im Wald - verschlossen, leer und ohne Kennzeichen. Trotz des Einsatzes von Suchhunden und eines Hubschraubers blieb die Suche nach den Männern bislang ohne Erfolg.

