Nach Sturz aus Fenster in Bremen: Tatverdächtiger festgenommen Stand: 28.04.2025 17:44 Uhr Nach dem Sturz einer 33-Jährigen aus einem Fenster im zweiten Stock eines Bremer Wohnhauses, hat die Polizei einen 40-jährigen Mann festgenommen. Die Polizei geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

Demnach handelt es sich bei dem Mann um eine Person aus dem nahen Umfeld der Frau. Die 33-Jährige ist den Angaben zufolge bei dem Sturz lebensgefährlich verletzt worden. Sie befinde sich nach wie vor in einem kritischen Zustand. Zielfahnder nahmen den 40-Jährigen am Samstagabend in seiner Wohnung fest. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen.

Zuvor soll es einen Streit gegeben haben

Laut Polizei berichteten Anwohner von einem lautstarken Streit in der Wohnung im Bremer Stadtteil Hastedt. Kurz darauf sei die Frau aus dem Fenster gestürzt. Die genauen Umstände - und ob sie eventuell gestoßen wurde - sei Teil der polizeilichen Ermittlungen. Die Frau wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

23-Jähriger aus Haft entlassen

Wie die Beamten mitteilten, war in der Nacht zu Donnerstag ein 23-jähriger Verdächtiger in der Nähe der Wohnung vorläufig festgenommen worden. Den Angaben zufolge ist er mittlerweile aus der Haft entlassen worden. Seine mögliche Tatbeteiligung sowie der Tatablauf seien Gegenstand der Ermittlungen.

