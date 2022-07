Stand: 11.07.2022 14:19 Uhr Mehrere Einbrüche in Verden: Täter stehlen Bargeld

Am Wochenende gab es im Landkreis Verden mehrere Einbrüche. Unbekannte Täter brachen in einen Kindergarten der Stadt Verden ein und erbeuteten dabei Bargeld. Am Sonntag drangen Einbrecher zudem in ein Bürogebäude ein. Hier stahlen die Täter Bargeld und Werkzeuge. Auch in Achim wurde Bargeld gestohlen. In der Stadt drangen Unbekannte durch ein Fenster in ein Schwimmbad ein.

