Stand: 08.09.2022 10:20 Uhr Medizin-Studiengang in Oldenburg feiert zehnjähriges Bestehen

Jubiläum in Oldenburg: Vor zehn Jahren ist die Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten an der European Medical School gestartet. Für das Modellprojekt schlossen sich vier Krankenhäuser und die Universitäten in Oldenburg und im niederländischen Groningen zusammen. Der Medizin-Studiengang wurde von Beginn an von vielen Kommunen und Institutionen im Nordwesten Niedersachsens stark unterstützt. Denn in diesem speziellen Studiengang arbeiten Studenten und Studentinnen von Anfang an in Hausarztpraxen mit. Auf diese Weise hofft man, dem Hausarztmangel entgegenzuwirken.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.09.2022 | 06:30 Uhr