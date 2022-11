Stand: 02.11.2022 08:00 Uhr Mann angeklagt: Frau zu Sex-Videos per WhatsApp gezwungen?

Vor dem Landgericht Oldenburg muss sich von Mittwoch an ein 29-Jähriger verantworten. Vorgeworfen wird ihm Vergewaltigung - über das Internet. Der Angeklagte soll im September 2019 in Lohne über WhatsApp und Facebook mit einer Frau aus Steinfeld (Landkreis Vechta) kommuniziert haben, wie das Landgericht mitteilte. Dabei habe der Mann viermal sexuelle Handlungen von ihr gefordert. Dreimal sei die Frau der Forderung nachgekommen, habe jeweils ein Video davon gefertigt und es dem Angeklagten geschickt. Der 29-Jährige habe gedroht, die Videos zu veröffentlichen, sollte die Frau nicht das tun, was er will. Die Staatsanwaltschaft wertet das als Vergewaltigung. In einem Fall soll der Angeklagte ein Treffen mit sexuellen Handlungen eingefordert haben, zu dem es jedoch nicht kam. Der 29-Jährige befinde sich bereits wegen einer anderen Straftat in Haft.

