Stand: 12.09.2022 11:11 Uhr Maisfeld statt Straße: Motorradfahrer schwer verletzt

In Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) hat sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Laut der Polizei war der 59-Jährige am frühen Sonntagabend auf der Landstraße Richtung Steinkimmen unterwegs. Er soll zu schnell gewesen sein. Dann sei er von der Fahrbahn abgekommen, in ein angrenzendes Maisfeld geraten und gestürzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

