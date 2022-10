Stand: 21.10.2022 09:16 Uhr Lohne: Weihnachtsbeleuchtung soll nur kurz leuchten

Dezent und stimmungsvoll soll in diesem Jahr die Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt Lohne im Landkreis Vechta sein. Die Lichter sollen in diesem Jahr nur zwischen 16 und 22 Uhr eingeschaltet sein, teilte eine Sprecherin mit. Außerdem hat die Stadt demnach neue LED-Lichterketten und Weihnachtsgirlanden angeschafft. Das Rathaus und das Haus Uptmoor werden nicht angestrahlt. Auch Bodenprojektoren, die in der Vergangenheit Sterne auf die Pflaster geleuchtet hatten, sowie die Außenbereiche sollen ausbleiben. Mit diesen Maßnahmen will Lohne Strom sparen. In diesem Jahr werde die Stadt rund 2.200 Kilowattstunden für die Weihnachtsbeleuchtung verbrauchen, so die Schätzung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.10.2022 | 09:30 Uhr