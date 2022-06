Stand: 12.06.2022 11:41 Uhr Lohne: Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Ein 87-jähriger Radfahrer ist am Sonnabend in Lohne (Landkreis Vechta) bei einem Unfall mit einem Auto tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte der Senior kurz hinter Märschendorf in einem Kurvenbereich die Straße überqueren. Dabei wurde er von dem Auto eines 50-jährigen Fahrers erfasst. Der Radfahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Dinklager Landstraße musste mehrere Stunden gesperrt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.06.2022 | 11:00 Uhr