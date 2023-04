Lkw-Fahrer nach schwerem Unfall auf A27 in Lebensgefahr Stand: 20.04.2023 22:31 Uhr Bei einem schweren Unfall auf der A27 bei Schwanewede (Landkreis Osterholz) ist ein 52-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Er hatte nach einem Reifenplatzer die Kontrolle über den Lkw verloren.

Laut Polizei war der in Richtung Cuxhaven fahrende Lastwagen am späten Donnerstagvormittag daraufhin ins Schleudern geraten und in die Mittelleitplanke geprallt. Der Aufprall sei so heftig gewesen, dass der Fahrer aus dem Führerhaus geschleudert worden sei, sagte ein Polizeisprecher. Das Führerhaus sei völlig zerstört worden. Zudem habe sich der mit 25 Tonnen Mineralgemisch beladene Sattelzug teilweise überschlagen, so der Sprecher. Die gesamte Ladung verteilte sich über beide Fahrbahnen.

Autobahn über mehrere Stunden voll gesperrt

Bereits am Nachmittag kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Für Bergungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten war die A27 über mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt. Am Abend wurde die Sperrung zwischen den Anschlussstellen Schwanewede und Uthlede aufgehoben. Die Polizei geht von einer Schadenshöhe im sechsstelligen Bereich aus.

