Stand: 15.06.2022 20:14 Uhr Landtagswahl: AfD verlegt Kandidatenwahl nach Oldenburg

Die AfD in Niedersachsen will ihre Kandidaten-Liste für die Landtagswahl jetzt im Landkreis Oldenburg wählen. Nach Informationen des NDR Niedersachsen findet das Treffen am ersten Wochenende im Juli statt. Ursprünglich wollte die AfD die Listen-Wahl in einer Halle in Lüneburg abhalten. Sie hatte sich das auch vor Gericht erstritten. In Aurich war die Partei mit einem ähnlichen Vorhaben gescheitert. Nun soll die Wahl in Oldenburg stattfinden. Der Hallen-Betreiber in Lüneburg habe aber nicht annehmbare Konditionen gestellt, heißt es aus Parteikreisen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.06.2022 | 06:30 Uhr