Landschaftsgärtner-Azubis messen sich in Bad Zwischenahn Stand: 06.05.2022 21:07 Uhr Wer hat das beste Fachwissen? Wer gestaltet den akkuratesten und schönsten Garten? Beim Landschaftsgärtner-Cup in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) versuchen 24 Azubi-Teams den Titel zu gewinnen.

In gerade einmal fünf Stunden soll auf einer Sandfläche ein Vorzeigegarten entstehen - das ist nur eine der Aufgaben, denen sich der Nachwuchs aus Niedersachsen und Bremen beim Wettbewerb stellen muss. Seit Freitag zeigen die Teams im Park der Gärten, was sie bislang in der Ausbildung gelernt haben. Am Sonnabend geht es in die zweite Runde - Publikum ist willkommen.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 06.05.2022 | 19:30 Uhr