Landkreis Verden: Autofahrer tödlich verunglückt

Ein Autofahrer ist am Donnerstagmorgen in Thedinghausen (Landkreis Verden) mit seinem Pkw gegen einen Baum geprallt und gestorben. Laut Polizei war das Auto aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer habe allein in dem Wagen gesessen. Das Alter des Mannes war am Morgen noch nicht bekannt.

