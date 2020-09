Stand: 18.09.2020 12:22 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Landkreis Cloppenburg überschreitet Corona-Grenzwert

Die Corona-Infektionen im Landkreis Cloppenburg sind weiter gestiegen und haben erstmals den Sieben-Tage-Grenzwert überschritten. Am Freitag meldete das niedersächsische Sozialministerium für den Landkreis 61,5 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage. Ab einem Wert von 50 ist die Kommune dazu verpflichtet, die Maßnahmen zum Infektionsschutz zu verstärken. Allein von Donnerstag auf Freitag waren 28 neue Infektionen hinzugekommen - damit stieg die Zahl der aktuell Infizierten auf mehr als 130. Der Landkreis will sich heute um 14 Uhr zu dem drastischen Anstieg äußern.

Hälfte der Infizierten wohnt in Löningen

Bereits seit einer Woche steigt die Zahl der Infektionen im Landkreis Cloppenburg bedenklich. Die Ausbrüche treten an unterschiedlichen Orten auf: in Betrieben, Schulen, Kindergärten, Sportvereinen und Altenheimen. Die Kontakte zu verfolgen und da Zusammenhänge zu finden, sei schwierig, heißt es vom Landkreis. Besonders betroffen ist die kleine Stadt Löningen, wo mehr als die Hälfte aller Infizierten wohnt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Dort waren in der vergangenen Woche zehn Spieler und ein Trainer des Fußballvereins SV Evenkamp positiv auf das Virus getestet worden.

Viele Schüler tragen keine Maske im Bus

Einen Schwachpunkt sieht der Landkreis im Schulbusverkehr. Vor allem ältere Schüler hielten sich oft nicht an die Maskenpflicht. Ein Landkreis-Sprecher verdeutlichte das anhand des Beispiels eines Schülers, der Polizisten vor einer Kontrolle im Bus demonstrativ mit seiner Maske zugewunken habe. Auch Eltern, die ihre Kinder zum Bus bringen, trügen oft keine Masken an den Haltestellen, hieß es. Der Landkreis will deshalb schärfer kontrollieren und bei Verstößen nicht mehr nur ermahnen, sondern auch Bußgelder gegen Schüler verhängen.

Ab morgen Übernachtungsverbot für Cloppenburger?

Ob der Landkreis zu einer Art Risikogebiet erklärt wird, hängt von den Zahlen ab, die das Robert-Koch-Institut um Mitternacht veröffentlicht. Liegt Cloppenburg dann bei der Sieben-Tages-Inzidenz weiterhin über 50, gilt ab morgen in neun Bundesländern ein Übernachtungsverbot für Menschen aus dem Landkreis.

