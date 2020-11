Stand: 25.11.2020 08:15 Uhr Landkreis Cloppenburg: Bis Weihnachten Szenario B an Schulen

Wegen der nach wie vor hohen Inzidenzzahl im Hinblick auf das Coronavirus will der Landkreis Cloppenburg das Szenario B an Schulen sowie Kindertagesstätten bis zu den Weihnachtsferien verlängern. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Bisher war das nur bis Ende November vorgesehen. Die Schüler werden demnach weiterhin in geteilten Klassen abwechselnd Zuhause und in der Schule unterrichtet. Dadurch werde laut Landkreis auch der Schulbusverkehr entzerrt. Aktuell meldet der Landkreis Cloppenburg einen Sieben-Tages-Inzidenzwert von 274 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner.

