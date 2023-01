Stand: 14.01.2023 16:54 Uhr Land gibt 100 Millionen für Hafenausbau in Cuxhaven

300 Millionen Euro soll der Ausbau des Hafens in Cuxhaven kosten. Das Land Niedersachsen hat nun zugesagt, 100 Millionen Euro als Grundfinanzierung zur Verfügung zu stellen. Das teilte Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) am Samstag in Cuxhaven mit. Mit zusätzlichen Liegeplätzen soll die Energiewende im Deutschen Offshore-Industrie-Zentrum (DOIZ) in Cuxhaven vorangetrieben werden: Cuxhaven dient als Basishafen für Windenergie-Projekte auf See. "Der Hafenstandort Cuxhaven ist mit dem Norden ein elementarer Baustein für die Energiewende in Deutschland", sagte Lies. "Durch die erweiterten Flächen erhalten die ansässigen Unternehmen Planungssicherheit für wachsende und zukünftige Projekte."

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.01.2023 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Häfen Windenergie Energiewende Offshore