Stand: 04.10.2023 16:47 Uhr Leitung zu zweitem LNG-Terminal in Wilhelmshaven ist fertig

Die Anbindungsleitung zum zweiten geplanten LNG-Terminal in Wilhelmshaven ist fertig. Wie der Gasnetzbetreiber Open Grid Europe in Essen mitteilte, kann in der rund zwei Kilometer langen Leitung neben Gas auch Wasserstoff transportiert werden. Im Dezember 2022 hatte der Betreiber bereits die erste Leitung von der Nordseeküste nach Süden zur Fernleitung Netra fertiggebaut. Vom Ende dieses Jahres an können die beiden Leitungen zusammen laut Betreiber jährlich 100 Terawattstunden Gas transportieren. Das entspreche dem Jahresverbrauch von rund fünf Millionen Haushalten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.10.2023 | 15:00 Uhr