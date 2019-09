Stand: 08.09.2019 20:27 Uhr

Kruithoff wird Emdens neuer Oberbürgermeister

Der 42-jährige Tim Kruithoff wird neuer Oberbürgermeister in Emden. Er gewann die Wahl am Sonntag laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis haushoch mit 75,4 Prozent der Stimmen und wird damit Nachfolger von Bernd Bornemann (SPD), der nach achtjähriger Amtszeit nicht mehr angetreten war. Gut 40.000 Menschen waren wahlberechtigt, die Wahlbeteiligung lag bei 53,1 Prozent. Kruithoff wurde von CDU, FDP, Grünen und der Wählergemeinschaft "Gemeinsam für Emden" unterstützt. Mit seinem Wahlsieg endet eine lange Tradition in der Stadt: Seit 1956 hatten die Sozialdemokraten in Emden ohne Unterbrechung den Oberbürgermeister gestellt.

SPD-Kandidat holt 16,4 Prozent

Die SPD schickte den 45-jährigen Manfred Eertmoed ins Rennen, der 16,4 Prozent der Stimmen holte. Er hat bei der Stadt Emden in der Verwaltung gelernt und ist seit sieben Jahren Bürgermeister der Nachbargemeinde Hinte.

Bissiger Schlagabtausch auf Facebook

Für Aufsehen hatte im Wahlkampf ein Schlagabtausch der jeweiligen Lager auf Facebook gesorgt. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtete, musste sich Eertmoed von Einträgen seiner Anhänger distanzieren, die Kruithoff als neureichen Karrieristen bezeichnet hatten. Vermeintliche Kruithoff-Anhänger wiederum diffamierten Eertmoed im Internet.

Sechs weitere Kandidaten

Die weiteren sechs parteilosen Kandidaten - zwei Frauen und vier Männer - galten bereits im Vorfeld als Außenseiter: die Bordell-Thekenkraft Tanja Meyer, die Verkäuferin Karin Theeßen-Leckebusch, der Heizungsbauer Reza Darbani, der Gastronom Sari Sansar, der IT-Systemkaufmann Ingo Weber und der Diplom-Ingenieur Abdou Ouedraogo.

