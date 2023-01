Kritik vom Land an Diesel-Lieferung aus Russland

Stand: 18.01.2023 18:00 Uhr

Ein mit 40.000 Tonnen russischem Diesel beladenes Tankschiff hat am Mittwoch in Wilhelmshaven angelegt. Das ist möglich, weil die Sanktionen für den Kraftstoff erst Anfang Februar in Kraft treten.