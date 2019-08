Stand: 17.08.2019 08:01 Uhr

Kreuzfahrtschiff "Norwegian Encore" ausgedockt

Das Kreuzfahrtschiff "Norwegian Encore" ist in der Nacht zu Sonnabend ausgedockt. Ende September soll das Schiff dann über die Ems zur Nordsee gebracht werden. Die Papenburger Meyer Werft hatte das Ausdocken des neuesten Kreuzfahrtschiffes um sechs Stunden vorgezogen. Statt wie ursprünglich geplant heute Morgen um 8 Uhr hat der Luxusliner bereits in der Nacht das überdachte Baudock verlassen. Als Grund für die Verschiebung nannte die Werft die Wetterlage. An der Ausrüstungspier soll das Schiff nun seine Schornsteinverkleidung bekommen.

Das Konzept: Abenteuerurlaub auf dem Meer

"Norwegian Encore" in Zahlen Vermessung: 169.145 BRZ

Länge: 333,46 m

Breite: 41,4 m

Decks: 20

Passagier-Decks: 19

Passagiere: 4.004

Weitere Informationen NDR 1 Niedersachsen Jetzt reicht's: Die Ems und die Kreuzfahrt NDR 1 Niedersachsen Wie stark wird die Ems durch Kreuzfahrtschiffe belastet? Darüber haben Experten und Bürger in Ditzum in der NDR Sendung Jetzt reicht's diskutiert. mehr

Das Schiff ist gut 330 Meter lang und 41 Meter breit. Mehr als 4.000 Passagiere werden auf dem nagelneuen Kreuzfahrtschiff Platz haben. An der Ausstattung der "Norwegian Encore" sind aktuelle Kreuzfahrt-Trends abzulesen: Es geht um Abenteuer, Abwechslung, Nervenkitzel - und Luxus. Die Passagiere bekommen eine Mischung aus Freizeitpark, Kultur und Pool-Ferien. Es gibt Theater und Musicals, unterschiedliche Bars und Restaurants, Sport-, Spaß- und Wellness-Angebote, ein Kasino. Und all das eben auf dem Meer.

Videos 01:00 Meyer Werft: Schiffe der Superlative Zahlreiche Kreuzfahrtschiffe hat die Meyer Werft in Papenburg schon produziert. Ob technisch bedingt oder durch ihre bewegte Geschichte - manche Exemplare stechen besonders heraus. Video (01:00 min)

Noch größer, noch mehr

"Thrill" und "Chill" - Spannung und Entspannung: So nennt die Reederei den Mix, mit dem die "Encore" im Konkurrenzkampf der Kreuzfahrt bestehen will. Eine Kartbahn ist auf dem Neubau zu finden - über die Schiffsseite hinaus saust man da, das offene Meer direkt unter sich. Laser Tag, virtuelle Realität, Escape Room - manche dürften zwischenzeitlich vergessen, dass sie sich überhaupt auf einem Schiff befinden. Dazu Spa, Fitness, Pools, ein "Beach Club". Die Reederei NCL lockt mit Superlativen: Die Kartbahn ist demnach die "größte Rennstrecke auf dem Meer", hinzu kommt der "größte Freiluft-Laser-Tag-Parcours auf einem Kreuzfahrtschiff".

"Energieeffizienz im Vordergrund"

Bei allem Streben nach immer größeren und immer luxuriöseren Schiffen gehört zu den Trends mittlerweile auch, Kreuzfahrten zumindest schrittweise etwas umweltschonender als früher zu gestalten. Die "Norwegian Encore" ist, so lautete die Ankündigung der Werft zum Baustart 2018, mit Abgasreinigungsanlagen und umweltfreundlichen Motoren zur Stromerzeugung ausgestattet. An Bord stehe Energieeffizienz im Vordergrund: Es werde unter anderem auf LED-Beleuchtung und Wärmerückgewinnung gesetzt, hieß es. Wie ihr Schwesterschiff "Norwegian Bliss", das im April 2018 an die Reederei übergeben wurde, wird allerdings auch die "Encore" mit Marinediesel und Schweröl betrieben.

Videos 01:28 Sorgen an der Ems: Wenn die Meyer-Schiffe kommen Jede Überführung der Kreuzfahrtriesen der Meyer Werft hat beträchtliche Auswirkungen auf die Ems. Landwirt Albert Smidt muss bangen, dass seine Tiere beim Stauen nicht absaufen. Video (01:28 min)

Emsüberführung voraussichtlich Ende September

Nach Angaben der Meyer Werft ist die "Encore" das 14. Schiff, das sie für die Reederei Norwegian Cruise Line (NCL) gebaut hat. Nach dem Ausdocken wird es im Werfthafen liegen. Dort werden nach Werftangaben der Innenausbau fortgesetzt sowie weitere technische Erprobungen an Bord durchgeführt. Voraussichtlich Ende September soll die "Norwegian Encore" über die Ems zur Nordsee überführt werden - ein für die Werft notwendiger Vorgang, der allerdings seit Langem für Protest bei Umweltschützern sorgt. Denn die Ems ist in einem schlechten Zustand. Die Kreuzfahrtriesen verschlimmerten die Situation, so die Kritik.

Zuerst nach New York, dann in die Karibik

Die erste Fahrt mit Passagieren an Bord soll am 2. November starten: Dann geht es vom britischen Southampton nach New York City. Ende 2019 geht das Schiff den Angaben zufolge von Miami in Florida aus auf Karibik-Kreuzfahrten, Anfang 2020 starten in New York Bermuda-Kreuzfahrten.

Die schönsten Schiffe der Meyer Werft













































































Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.08.2019 | 08:00 Uhr