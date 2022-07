Kreidesee Hemmoor: Ein gefährliches Revier für Taucher? Stand: 17.07.2022 09:48 Uhr Der Kreidesee im Landkreis Cuxhaven ist eines der beliebtesten Tauchreviere Deutschlands. Doch immer wieder verunglücken Menschen bei Tauchgängen in dem klaren, tiefen See. Woran liegt das?

Der jüngste Todesfall ist gerade mal eine Woche her. Am vergangenen Sonntag starb ein 50-jähriger Mann aus Wilhelmshaven beim Tauchgang in Hemmoor. Der See im Stadtteil Warstade ist 60 Meter tief und bietet viele Attraktionen unter Wasser. Gute Sicht, weil das Wasser wenig Nährstoffe hat und dadurch wenig Algen wachsen. Der See zeugt auch von mehr als einem Jahrhundert Zementabbau. Die Fabrik wurde 1986 abgerissen. Über die Jahre entwickelte sich der See zur Attraktion. Er zieht Menschen aus aller Welt an.

Betreiber der Tauchbasis: Kreidesee ist nicht der Grund

Dass die Gefahr für Taucherinnen und Taucher hier aber größer sei als anderswo, das sieht Holger Schmoldt nicht so. Er ist Betreiber der Tauchbasis in Hemmoor. Der See sei nicht der Grund, sagt er. Er hat beobachtet, dass die Menschen immer häufiger schlecht ausgebildet ins Wasser gehen. Manche hätten auch Vorerkrankungen. Selbstverständlich sei jeder Todesfall einer zu viel, sagt der ehemalige Polizeitaucher. Vergleiche man allerdings die weltweite Unfallstatistik unter Tauchenden, dann müssten statistisch gesehen in Hemmoor noch mehr Menschen zu Schaden kommen.

Jedes Jahr gibt es 35.000 Tauchgänge im Kreidesee

Seine Forderung: Eine bessere Ausbildung und strengere Richtlinien - vor allem bei den US-amerikanischen Tauchverbänden. Die stellten aus wirtschaftlichen Gründen "eher anspruchslose Prüfungsbedingungen", sagt er. Der Hemmoorer Kreidesee verdiene jedenfalls nicht den Ruf eines "Todessees". Die Akzeptanz unter Sporttauchern beeinträchtigt das alle ohnehin kaum. Jedes Jahr werden hier 35.000 Tauchgänge gezählt.

Chronik schwerer Tauchunfälle am Kreidesee

Der NDR Niedersachsen hat die Polizeiinspektion Cuxhaven um eine Liste der Zwischenfällen am Kreidesee der vergangenen fünf Jahre gebeten. Sie verzeichnet Notrufe, Notfälle und Todesfälle.

2022

Beim Notaufstieg in acht Metern Tiefe Probleme bekommen. Verstorben nach erfolgloser Reanimation

Tauchunfall am vergangenen Wochenende. Vermisster wird nach etwa 45 Minuten tot geborgen

2021

Taucher verunfallt wegen Vereisung des Atemreglers - nicht lebensbedrohlich, muss aber ins Krankenhaus

Vermisstenmeldung (war beim Aufstieg nicht dabei), Person meldet sich später - unverletzt

2020

Taucher hat bei kontrolliertem Aufstieg Probleme und steigt aus etwa 16 Metern Tiefe zu schnell auf - wird mit Helikopter zur Druckkammer geflogen

Tauchlehrer klagt beim Auftauchen über verschiedene Beschwerden, wird mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht

2019

Taucher erleidet in 40 Metern Tiefe Panikattacke, unkontrollierter Aufstieg mit Tauchlehrer. Beiden müssen ins Krankenhaus

Taucher signalisiert in zehn Metern Tiefe Probleme, kippt nach hinten weg. Verstirbt, Todesursache ungeklärt

Taucher erleidet in 22 Metern Tiefe Rückenschmerzen, beim Auftauchen bewusstlos. Muss reanimiert werden

2018

Kreislaufprobleme nach dem Tauchgang. Verletzt sich an Land und wird vor Ort versorgt

Drei Personen müssen nach Notaufstieg versorgt werden, Sauerstoffflaschen waren vereist

Todesfall. Person war gemeinsam mit drei weiteren Tauchern aufgestiegen und plötzlich in die Tiefe gesunken

2017

Panikattacke in 30 Metern Tiefe - Person wird mit 80-prozentigem Sauerstoff behandelt und ins Krankenhaus gebracht

Vermisstenmeldung. Person ist bei Notaufstieg nicht dabei, meldet sich später - unverletzt

