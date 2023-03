Stand: 24.03.2023 08:19 Uhr Klimaaktivisten legen in Oldenburg Feierabendverkehr lahm

In Oldenburg haben sich am Donnerstagnachmittag mehrere Klimaaktivistinnen und -aktivisten mit Sekundenkleber auf der Straße festgeklebt. Nach Angaben eines Polizeisprechers legten sie für etwa eine Stunde auf einer vielbefahrenen Hauptstraße in der Innenstadt den Verkehr lahm. Die Polizei löste fünf Aktivistinnen und Aktivisten mit Öl von der Straße und trug sie danach von der Fahrbahn. Autos und Busse stauten sich im Feierabendverkehr. Verletzt wurde niemand. Insgesamt beteiligten sich den Angaben zufolge sechs Frauen und zwei Männer an der Aktion, mit der sie auf den fortschreitenden Klimawandel aufmerksam machen wollten. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet.

