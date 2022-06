Stand: 28.06.2022 16:49 Uhr Kirchlinteln: Pferd nach Panikanfall schwer verletzt

Warum das Tier in einem Transporter in Panik geraten ist, ist laut Polizei unklar. Als die beiden Begleiterinnen aus dem Auto heraus die Unruhe bemerkten, war das Tier bereits so schwer verletzt in dem Anhänger verkeilt, dass ein Tierarzt es von seinen Leiden erlösen musste. Auch Feuerwehr und Polizei wurden alarmiert. Die Landesstraße 171 musste vorübergehend für den Verkehr gesperrt werden.

