Stand: 17.05.2021 08:31 Uhr "Kippen-Gullys" in Oldenburg: Erste Bewertung ist positiv

Zwei Monate nach Beginn des Projekts "Kippen-Gullys" zieht der Abfallwirtschaftsbetrieb in Oldenburg eine positive Zwischenbilanz. Im Umkreis von zwei bis drei Metern um die Boden-Aschenbecher liegen weniger Zigarettenstummel als vorher, sagte ein Stadtsprecher. Ein aussagekräftiger Vergleich könne im Herbst gezogen werden. Seit März gibt es an einer Bushaltestelle in der Oldenburger Innenstadt fünf Aschenbecher, die in den Boden eingebaut sind. So soll das Grundwasser durch weggeworfene Zigarettenreste weniger belastet werden.

