Kein Sprit mehr: Sportflugzeug landet auf Maisfeld in Hude Stand: 15.06.2022 12:33 Uhr Ein Pilot musste am Dienstag sein Sportflugzeug wegen Spritmangels auf einem Maisfeld im Landkreis Oldenburg notlanden. Er und zwei weitere Insassen blieben unverletzt, der Flieger nahm keinen Schaden.

Die drei Reisenden waren am Abend auf dem Weg von der Insel Wangerooge ins nordrhein-westfälische Detmold, als der 28-jährige Pilot feststellte, dass der Treibstoff für die Strecke nicht mehr ausreichen wird. Um zu tanken, steuerte der Mann daraufhin laut Polizei den Flugplatz in Ganderkesee an. Allerdings genügte das Benzin auch dafür nicht mehr, so dass der Pilot vier Flugminuten vor der errechneten Ankunft aus 2.500 Metern Höhe zu einer Notlandung ansetzen musste.

Wie kommt Flugzeug vom Acker?

Derzeit versucht der Pilot mit der auch für Luftverkehr zuständigen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr zu klären, wie das Flugzeug geborgen werden beziehungsweise wieder starten kann. Am Mittwoch waren zudem zunächst die Windverhältnisse ungünstig, wie eine Polizeisprecherin dem NDR in Niedersachsen erklärte. Bis das Flugzeug vom Acker sei, könnten demnach Tage oder sogar Wochen vergehen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.06.2022 | 08:30 Uhr