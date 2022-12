"Kein Notfall": Leitstelle Oldenburg testet Melde-Portal Stand: 07.12.2022 12:56 Uhr Die Großleitstelle Oldenburg nutzt den bundesweiten Warntag, um ein neues Meldesystem zu testen. Freigeschaltet ist es morgen ab 11 Uhr. Beteiligung ist ausdrücklich erwünscht.

Die Website keinnotfall.de wird zeitgleich zum bundesweiten Warntag Donnerstagvormittag für kurze Zeit freigeschaltet. Wer beim Test helfen möchte, muss sich beeilen. Nur zwischen 11 Uhr und 11.45 Uhr können über das Portal Nachrichten verschickt werden. "Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt", sagt Stefan Abshof von der Großleitstelle in Oldenburg. Gewünscht sind zum Beispiel lustige Einträge oder Grüße an die Retter. Auch Fotos können hochgeladen werden.

keinnotfall.de soll Notrufnummern in Oldenburg entlasten

In Zukunft könnte keinnotfall.de etwa bei außergewöhnlichen Unwettern freigeschaltet werden und die Notrufnummern 112 und 110 entlasten. In der Großleitstelle Oldenburg gehen dann oft bis zu 3.000 Anrufe ein. Darunter seien meist aber nur wenige echte Notfälle, in denen Lebengefahr bestehe. Diese hätten es dann schwer, durchzukommen, hieß es. Der Plan ist, dass Meldungen über umgestürzte Bäume oder vollgelaufene Keller künftig über die Website eingehen - und die Leitungen für echte Notrufe frei sind. Darum ist der Test so wichtig.

