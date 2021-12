JadeWeserPort will Güterzugverbindung nach China ausbauen Stand: 28.12.2021 12:41 Uhr Die neue Güterzugverbindung zwischen dem JadeWeserPort und der ostchinesischen Stadt Hefei macht sich für den Tiefwasserhafen offenbar bezahlt. Seit Juli sind sieben Züge nach Wilhelmshaven gerollt.

Wie die Marketinggesellschaft des Hafens weiter mitteilte, sind bereits rund 1.000 Container aus dem Osten Chinas im Güterverkehrszentrum angekommen. "Mit diesem Ergebnis sind wir sehr zufrieden, und die Perspektive für das kommende Jahr ist ermutigend, da unsere chinesischen Partner sich zum Ziel gesetzt haben, die Frequenz der Verbindung deutlich zu erhöhen", sagte Geschäftsführer Andreas Bullwinkel.

Gespräche über Ausbau des Bahnangebots laufen

Darüber hinaus gibt es Pläne für zusätzliche Zugverbindungen. "Ziel ist der Aufbau von weiteren Bahnangeboten zwischen dem JadeWeserPort und China." Man sei in China mit Betreibergesellschaften aus Mittelchina und im Süden des Landes im Gespräch.

Hefei-Wilhelmshaven: 10.000 Kilometer in 20 Tagen

Der erste Güterzug aus Hefei war Mitte Juli in Wilhelmshaven angekommen. In 100 Containern waren Haushaltsgeräte, Textilien und Elektroartikel geladen. Auf der rund 10.000 Kilometer langen Strecke war die Bahn durch Kasachstan, Russland, Belarus und Polen gefahren. Die Zugverbindung ist für den JadeWeserPort eine schnellere Ergänzung zum Containerschiffsverkehr. Während Güter aus China Wilhelmshaven auf der Schiene nach rund 20 Tagen erreichen, dauert ein Transport per Schiff nach Hafen-Angaben bis zu 32 Tage.

Weitere Informationen JadeWeserPort intensiviert Zusammenarbeit mit China Zwei neue Kooperationsverträge regeln den Ausbau des Containerzugverkehrs und die Entwicklung eines Logistikzentrums. mehr Wilhelmshaven: Chinesischer Güterzug erreicht JadeWeserPort Zum ersten Mal endet eine solche Direktverbindung aus China an dem Hafen. Der Zug war zweieinhalb Wochen unterwegs. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.12.2021 | 13:00 Uhr