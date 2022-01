Stand: 26.01.2022 13:34 Uhr JadeWeserPort: Hafenbahn wird bis Ende 2022 elektrifiziert

Für eine bessere Anbindung des JadeWeserPorts an die Schiene soll auch die Hafenbahn des einzigen deutschen Tiefwasserhafens bis Ende 2022 elektrifiziert werden. Für den rund sieben Millionen Euro teuren Ausbau wurde das Unternehmen Rail Power Systems aus München beauftragt, wie die Marketinggesellschaft des Hafens am Mittwoch mitteilte. Der Ausbau soll demnach Mitte des Jahres beginnen. Bereits seit Jahren arbeitet die Deutsche Bahn am Ausbau und an der Elektrifizierung der Strecke Oldenburg-Wilhelmshaven. Auch diese Arbeiten dienen vor allem dem Güterverkehr zum Hafen. Beide Projekte sollen zeitgleich mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2022 abgeschlossen sein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 26.01.2022 | 15:00 Uhr