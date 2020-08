Stand: 15.08.2020 15:17 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

"Ja, ich will": Juister Strandhochzeiten beliebt

Sand unter den Füßen, Ring am Finger - und ein romantischer Blick aufs Meer - für viele Niedersachsen die perfekte Bühne für den wichtigsten Tag im Leben: eine Hochzeit am Strand. In diesem Fall der Strand der Nordseeinsel Juist im Landkreis Aurich. Seit 2019 bietet das Standesamt dieses besondere Flair - nach eigenen Angaben als erstes deutschlandweit. Und das Geschäft mit der Liebe fürs Leben brummt. "Wir sind ein Jahr im Voraus ausgebucht. Nächstes Jahr ist auch schon fast voll, besonders in den Sommermonaten", sagte Standesbeamtin Katrin Wildenhein. Vor einigen Tagen wurde das hundertste Paar getraut - die meisten seien vom Festland, so Wildenhein.

Dreiviertel der Paare heiraten am Strand

In der Hauptsaison sind auf Juist vier bis sechs Eheschließungen am Tag normal. 70 bis 80 Prozent der Paare heiraten laut Standesbeamtin mittlerweile auf dem Flecken Sand, der zum Standesamt umgewidmet wurde - wenn das unbeständige Wetter an der Nordsee die Pläne nicht durchkreuzt. "Vor zwei Stunden habe ich noch geweint. Ich dachte, bei dem Regen wird das heute nichts", erzählte Annette Brand-Schimmelpfennig aus dem Emsland. Doch es wurde etwas - die Wolkendecke riss auf. Und Brand-Schimmelpfennig und Bräutigam Andreas gaben sich das Ja-Wort. "Wir waren beide schon mal verheiratet und fanden, wir brauchen das nicht noch mal machen. Höchstens barfuß am Strand", sagte die Braut.

